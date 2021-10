Ospedale Vibo: smontata la tensostruttura per il triage Covid. Non serve, pochi casi

La tenda allestita dai volontari della protezione civile durante la prima ondata venne utilizzata come filtro per accogliere i casi sospetti

La tensostruttura allestita all’interno dell’Ospedale di Vibo Valentia è stata disinstallata per inutilizzo. Le operazioni di smantellamento sono state effettuate dai volontari della protezione civile Augustus. La stessa associazione che durante la prima ondata di Covid l’aveva allestita su indicazione dell’Unità di Protezione Civile della Regione Calabria. La decisione di disinstallare la tensostruttura allo Jazzolino è stata presa qualche giorno fa per consentire programmati interventi di ristrutturazione all’interno del nosocomio. La tenda allestita durante la prima ondata di Covid è stata utilizzata come triage per i casi sospetti. «Ma oggi grazie ai nuovi protocolli e a un numero contenuto di casi, il presidio non è più necessario», spiega Nicola Nocera presidente dell’associazione Augustus.