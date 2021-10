Coronavirus: Nardodipace esce dalla “zona rossa”

Esce dalla “zona rossa” il territorio comunale di Nardodipace. E’ quanto stabilito da un’ordinanza della Regione Calabria.

«Alla luce dei dati epidemiologici disponibili ed all’osservato calo dell’incidenza dei casi Covid-19 nel comune di Nardodipace, con la comunicazione inoltrata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia non è stata proposta l’adozione di ulteriori misure». A mezzanotte cessano pertanto le misure della “zona rossa” inerenti la chiusura di alcune attività commerciali e la libertà di circolazione, applicandosi le disposizioni valide per tutto il territorio regionale e nazionale. Il numero dei contagi è di 33, tutti in isolamento domiciliare.

