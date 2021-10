Covid Calabria, contagi in crescita: 197 casi e un decesso. I dati del Vibonese

Sono 197 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 3.786 tamponi effettuati e con un tasso di positività pari dunque al 5,20%, in crescita rispetto a ieri. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche un decesso (nel Cosentino) e 130 guarigioni. Ulteriore lieve aumento dei ricoveri: +4 nei reparti ordinari, mentre si svuota un posto in terapia intensiva.

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +10 Catanzaro, +52 Cosenza, +23 Crotone, +97 Reggio Calabria, +14 Vibo Valentia e +1 da altra regione. [Continua in basso]

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 80 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare); 11327 guariti, 157 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1169 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1140 in isolamento domiciliare); 26295 guariti, 655 deceduti.

– Crotone: casi attivi 239 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); 8236 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 904 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 857 in isolamento domiciliare); 29322 guariti, 408 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare); 6359 guariti, 103 deceduti.