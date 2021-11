Covid Calabria, solo 56 casi ma con pochi tamponi: i dati del Vibonese

Sono 56 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nell’’ultima giornata, a fronte però di un numero esiguo di tamponi analizzati rispetto ai giorni scorsi: 1163, con un tasso di positività che si mantiene comunque alto (4,82%). Due inoltre i decessi, uno a Catanzaro e uno a Cosenza. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 63 guarigioni e 4 ricoveri in più nei reparti ordinari.

I contagi di oggi sono così divisi: 0 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 0 a Crotone, 47 a Reggio, 6 a Vibo e 1 da altra regione. [Continua in basso]

– Catanzaro: casi attivi 102 (8 in reparto, 2 in terapia intensiva, 92 in isolamento domiciliare); 11.327 guariti, 158 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.257 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.225 in isolamento domiciliare); 26.314 guariti, 657 deceduti.

– Crotone: casi attivi 242 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 231 in isolamento domiciliare); 8.273 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 956 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 908 in isolamento domiciliare); 29.441 guariti, 409 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 428 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 422 in isolamento domiciliare); 6.430 guariti, 103 deceduti.



Si riporta che nella giornata di ieri sono stati comunicati, per mero errore materiale, n. 229 soggetti in isolamento domiciliare nell’Asp di Crotone al posto di n. 231.