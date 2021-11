Covid, in Calabria 129 nuovi positivi: i dati del Vibonese nel bollettino

Sono 129 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 2.889 tamponi analizzati. Resta alto dunque il tasso di positività, che si attesta oggi al 4,47%. È quanto riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche un decesso in provincia di Vibo Valentia e 98 guarigioni. Stabili i ricoveri, con un accesso in più nei reparti ordinari e uno in meno in terapia intensiva. [Continua in basso]

I contagi registrati oggi sono così divisi tra le varie province: 0 a Catanzaro, 7 a Cosenza, 15 a Crotone, 85 a Reggio, 23 a Vibo.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 176 (12 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); 11.352 guariti, 158 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.429 (37 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1388 in isolamento domiciliare); 26454 guariti, 658 deceduti.

– Crotone: casi attivi 226 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); 8401 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.188 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.143 in isolamento domiciliare); 29.649 guariti, 411 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 404 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare); 6584 guariti, 104 deceduti.



L’Asp di Vibo Valentia comunica che «un soggetto positivo fuori regione trasferito nel Covid hotel di Caraffa (CZ) è deceduto il 01/11/2021 già comunicato e preso in carico dall’Asp di Catanzaro. Inoltre, in seguito a verifiche effettuate, si comunica un soggetto positivo, già guarito nel mese di ottobre 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato ieri su Iss e un soggetto positivo ancora in isolamento domiciliare diagnosticato il 03/11/2021».



