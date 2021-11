Emergenza Covid a Ionadi, il sindaco sospende lo scuolabus

Il sindaco di Ionadi Antonio Arena ha sospeso temporaneamente il servizio scuolabus dopo la positività al virus di alcuni studenti. Il provvedimento sarà in vigore da domani lunedì 15 Novembre fino a nuove comunicazioni. «Ci duole comunicare – scrive il primo cittadino su Facebook – che in seguito alla segnalazione di più casi di positività al Covid 19 tra gli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di Ionadi, siamo costretti a dovere sospendere tutte le tratte del servizio trasporto scolastico comunale al fine di contrastare qualunque possibilità di diffusione del contagio Covid tra gli studenti». Il sindaco del centro alle porte di Vibo Valentia nell’augurare una pronta guarigione ai ragazzi colpiti dal virus, auspica che «l’emergenza possa rientrare al più presto per riattivare le lezioni in presenza anche nelle classi attualmente sospese e ripristinare il servizio scuolabus che tanto agevola i nostri concittadini». L’invito è quello di «non abbassare la guardia. Il virus – avverte Antonio Arena – c’è e si diffonde facilmente fra i non vaccinati, quindi – conclude – necessita massima prudenza e rispetto delle regole».