Covid Calabria, contagi ancora in salita e 2 morti: i dati del Vibonese

Sono 272 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 4.688 tamponi effettuati e dunque con un tasso di positività pari al 5.8%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 2 decessi (entrambi nel Reggino) e 187 guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono -2 nei reparti ordinari mentre stabile è la situazione nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I contagi di oggi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +46 Catanzaro, +36 Cosenza, +25 Crotone, +110 Reggio Calabria, +26 Vibo Valentia, +28 da Stato estero (migranti comunicati dall’Asp di Reggio).

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 304 (14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare); 11.591 guariti, 165 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.442 (51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in isolamento domiciliare); 27.233 guariti, 673 deceduti.

– Crotone: casi attivi 189 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); 8.711 guariti, 118 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.552 (36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.513 in isolamento domiciliare); 30.658 guariti, 420 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 345 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 336 in isolamento domiciliare); 6990 guariti, 105 deceduti.



