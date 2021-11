Covid Calabria, contagi stabili e ricoveri in aumento: i dati del Vibonese

Sono 279 i nuovi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 4.800 tamponi analizzati e un tasso di positività pari al 5,81%. Lo riporta il bollettino regionale odierno, che registra anche un decesso nel Cosentino e 134 guarigioni. In aumento i ricoveri: +2 in area medica e +3 in terapia intensiva.

I contagi di oggi sono così divisi: 16 Catanzaro, 70 Cosenza, 127 Reggio Calabria, 18 Crotone, 46 Vibo. [Continua in basso]

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: 16 in reparto, 7 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare; 11.591 guariti, 165 deceduti.

– Cosenza: 50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.440 in isolamento domiciliare; 27.248 guariti, 674 deceduti.

– Crotone: 2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare; 8.728 guariti, 118 deceduti.

– Reggio Calabria: 37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.561 in isolamento domiciliare; 30.736 guariti, 420 deceduti.

– Vibo Valentia: 9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 358 in isolamento domiciliare; 7.014 guariti, 105 deceduti.