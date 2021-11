Covid 19, a Mongiana il sindaco chiude le scuole: «Alto indice di diffusione del virus»

Chiuse a Mongiana le scuole di ogni ordine e grado, nonché posto il divieto di accesso al campo di calcetto e al Parco giochi, entrambi adiacenti il Centro sociale. Lo ha deciso con propria ordinanza il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta in virtù del preoccupante evolversi della situazione epidemiologica che pertanto richiede interventi – scrive il primo cittadino – «che consentono di rallentare il diffondersi della pandemia da Covid 19 anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere».



Alla luce, infatti, dell’attività di screening effettuata fino ad oggi sul territorio comunale, si è in presenza di un alto indice di diffusione del virus. Attualmente a Mongiana vi sono 22 casi di persone risultate positive e 25 poste in isolamento fiduciario. «La quarta ondata di coronavirus – annota ancora il sindaco nella sua ordinanza -anche nel territorio di Mongiana sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus». Da qui, dunque, la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni