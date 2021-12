Covid, balzo dei contagi in Calabria: 369 nuovi casi e tasso di positività al 5,80%

Balzo in avanti dei contagi in Calabria, 369 positivi emersi nelle ultime 24 ore (ieri erano 286). Il bollettino regionale odierno riferisce inoltre 2 decessi (a Cosenza e Reggio Calabria) e 197 guariti. +9 gli ingressi nei reparti ordinari Covid, -2 in terapia intensiva.

I nuovi casi distinti per provincia

A livello provinciale i nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +44, Cosenza +123, Crotone +30, Reggio Calabria +151, Vibo Valentia +21. Tasso di positività al 5,80%.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.445.293 (+6.360). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 93.591 (+369) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: