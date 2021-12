Emergenza Covid, a Mongiana prorogata la chiusura di tutte le scuole

Prorogata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Mongiana. Lo ha deciso il sindaco, Francesco Angilletta, con propria ordinanza. Le lezioni in presenza resteranno sospese anche oggi e domani 7 dicembre, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, che – scrive il primo cittadino – «continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere». Per i bambini e ragazzi di Mongiana la Dad era già stata attivata il 29 novembre scorso, quando a causa dell’aumento dei contagi era stato necessario chiudere le scuole.

Fino al 7 dicembre è stato prorogato anche il divieto di accesso al campo di calcetto e al parco giochi del Centro sociale di Mongiana.

Nel centro montano il Covid ha picchiato duro, tant’è che nell’ultimo aggiornamento dell’Asp risultano ricoverate ben tre persone.

