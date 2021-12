Covid, nelle ultime 24 ore registrati in Calabria 481 nuovi casi, 58 nel Vibonese

Nella provincia di Vibo Valentia sono 547 le persone affette dal virus, 8 ricoverate in reparto e nessuna in terapia intensiva

In Calabria, su 7.186 tamponi eseguiti, 481 sono le persone risultate positive al Coronavirus. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 728 (21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11989 (11821 guariti, 168 deceduti)

– Cosenza: casi attivi 2263 (82 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2171 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28334 (27647 guariti, 687 deceduti)

– Crotone: casi attivi 281 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9045 (8923 guariti, 122 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 2446 (45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2395 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32158 (31729 guariti, 429 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 547 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 539 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7362 (7254 guariti, 108 deceduti).