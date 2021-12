Covid, nel Vibonese 564 contagi: il report dell’Asp sui casi nei singoli comuni

Il Covid-19 continua a preoccupare il comprensorio vibonese. Con 564 contagi e 11 pazienti ricoverati, la provincia di Vibo Valentia è la seconda provincia in Calabria, dopo Reggio Calabria, con il maggiore numeri di casi. Il dato -confrontato ai nuovi positivi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana- è stato registrato dalla fondazione Gimbe. Proprio ieri, l’Asp di Vibo Valentia ha stilato il report sui positivi Comune per Comune.

La mappa dei casi nel Vibonese, dal report Asp

Il report Asp sui contagi a Vibo

Tra i centri più colpiti dall’ondata pandemica risultano Mileto, con 80 casi e 5 persone ricoverate. Ben 63 i contagi nel piccolo centro costiero di Ricadi, 35 a San Calogero (1 ricovero), 21 a Tropea e 116 a Vibo città. Sotto stretta osservazione i territori di Ionadi, dove risultano 29 casi; Rombiolo con 27 positivi e Cessaniti in cui se ne registra 20. Situazione tutto sommato tranquilla nell’entroterra. Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Filogaso, Francavilla, San Nicola da Crissa, Polia, Sorianello e Vallelonga si mantengono ad oggi Covid free.

La situazione nei Comuni