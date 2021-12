Covid: prorogata la chiusura delle scuole a San Calogero

Con propria ordinanza il sindaco di San Calogero Giuseppe Maruca ha prorogato in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado a far data da domani 20 al 23 dicembre, in concomitanza con la chiusura delle scuole per le festività natalizie.

Una chiusura dettata da alcuni contagi avvenuti tra la popolazione scolastica e che aveva indotto il sindaco a sospendere le lezioni in presenza a partire dal 15 dicembre scorso.

Il primo cittadino del paese del Vibonese invita la cittadinanza ad «evitare al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli istituti scolastici»