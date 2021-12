Covid Calabria, tasso di positività oltre il 10% e ricoveri ancora su: i dati del Vibonese

Supera il 10% il tasso di positività oggi in Calabria: i nuovi casi positivi al Covid sono 475, a fronte di 4.643 tamponi analizzati. Emerge dal bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche due decessi (uno a Reggio e uno a Vibo) e 164 guarigioni. Salgono ancora i ricoveri: sono ben 10 in più in area medica, mentre la situazione nelle terapie intensive resta più o meno invariata (-1). [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi casi positivi sono così suddivisi: 17 a Catanzaro, 77 a Cosenza, 40 a Crotone, 322 a Reggio Calabria, 17 a Vibo Valentia, 2 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 923 (37 in reparto, 5 in terapia intensiva, 881 in isolamento domiciliare); 12.040 guariti, 174 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 3.145 (95 in reparto, 7 in terapia intensiva, 3.043 in isolamento domiciliare); 28.043 guariti, 696 deceduti.

– Crotone: casi attivi 432 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); 9.065 guariti, 124 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 3.424 (78 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.338 in isolamento domiciliare); 32.745 guariti, 435 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 806 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 796 in isolamento domiciliare); 7.444 guariti, 111 deceduti.



L’ Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 80 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 79 unità e non di 80 in quanto un caso, in precedenza ricoverato presso l’AO di Cosenza è stato trasferito in altro ospedale del Lazio. Nel setting fuori regione si registrano due nuovi casi a domicilio”.



