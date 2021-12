Emergenza Covid, due neonati di 9 e 15 giorni ricoverati a Reggio Calabria

Due neonati in due giorni. È sempre più delicata la situazione dei ricoveri al Gom di Reggio Calabria, anche per i più piccoli. Ieri un bimbo di nove giorni arrivato da Polistena e stamane è toccato ad un neonato con appena quindici giorni di vita. Entrambi i bimbi sono assistiti dal personale del reparto covid di neonatologia. Le condizioni, per fortuna, non sono gravi. Da quel che si apprende, il contagio è avvenuto tramite il contatto con i genitori, anche loro positivi. Preoccupa la situazione dei contagi anche dei più piccoli. Nelle ultime settimane sono stati diversi i casi di bambini, anche neonati, che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari degli ospedali calabresi. In un caso, addirittura, è stato necessario il trasporto d’urgenza fuori regione.