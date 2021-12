Emergenza Covid, non si arrestano i contagi nel Vibonese: ecco i casi per ogni comune

Non si arresta il diffondersi del contagio da Covid-19 nel Vibonese. L’Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato il nuovo report relativo ai casi attivi per ognuno dei cinquanta comuni, aggiornato a ieri pomeriggio. Contagi quasi ovunque e intanto i territori “Covid free” sono sempre meno – allo stato, solo in 8 secondo l’Asp (Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Monterosso, Polia, San Nicola da Crissa, Sorianello e Vallelonga). Nell’intera provincia risultano esserci oltre 700 positivi. Per 19 di essi si è reso necessario il ricovero: in 10 si trovano nel reparto di semintensiva dello Jazzolino di Vibo, ormai saturo da qualche giorno. [Continua in basso]

Tra i comuni più colpiti vi è la città capoluogo: Vibo Valentia conta attualmente ben 157 persone positive, di cui 3 in ospedale. Un focolaio importante è poi in atto a Mileto, dove anche in questa quarta ondata l’emergenza sta assumendo numeri importanti: l’Asp comunica 77 positivi al molecolare, di cui 3 ricoverati. Qui le scuole sono chiuse fino al 23 dicembre e caro è il prezzo che la cittadina normanna sta pagando anche in termini di vite umane: proprio ieri è morta un’anziana donna della frazione Comparni che si trovava ricoverata a Catanzaro e che pochi giorni fa aveva perso la figlia proprio a causa del virus. I decessi nel Vibonese sono così saliti a 111 da inizio pandemia.

Sotto stretta osservazione i territori di Ionadi, Ricadi e Rombiolo: tutti e tre i comuni hanno 41 casi a testa. Mentre nel centro costiero si tratta di un miglioramento della situazione (una settimana fa i casi erano oltre sessanta), a Ionadi e Rombiolo si registra un consistente incremento considerando che appena cinque giorni fa i positivi erano rispettivamente 29 e 27. Situazione più o meno stabile a San Calogero, dove i casi attivi sono 39 e le scuole resteranno chiuse fino al 23. [Continua in basso]

Contagi al di sopra delle venti unità nei comuni di Cessaniti (22), Sant’Onofrio (22), Serra San Bruno (21). Grande attenzione anche a Pizzo, dove ci sono 19 casi attivi e scuole chiuse fino al 23; Maierato (18), Tropea (18), San Costantino (16), San Gregorio (16) e Spilinga (15).



Per quanto riguarda i ricoveri, sono relativi 1 ad Acquaro, 1 a Cessaniti, 1 a Fabrizia, 1 a Francavilla, 1 a Joppolo, 3 a Mileto, 1 a Nardodipace, 1 a Nicotera, 1 a Rombiolo, 3 a San Calogero, 1 a San’Onofrio, 1 a Serra San Bruno, 3 a Vibo Valentia.

Di seguito il report completo dell’Asp di Vibo.

