Covid, un morto a Ionadi. Il sindaco Arena: «Momento difficile per la comunità»

Il Covid miete una vittima nel Vibonese. Il sindaco di Ionadi, Antonio Arena ha affidato ai social l’annuncio: «Con profondo dolore – scrive il primo cittadino – sono costretto a comunicarvi che un nostro concittadino, risultato positivo al Coronavirus, oggi pomeriggio è venuto a mancare».

Quindi le parole di vicinanza nei riguardi della famiglia: «Esprimo, a nome di tutta la Comunità di Ionadi, vicinanza e affetto verso i familiari, nella consapevolezza che nessuna parola può in questo momento lenire il loro dolore. Notizie come questa lasciano una grandissima tristezza.

Ma dobbiamo reagire, dobbiamo combattere, vivendo con responsabilità questo difficile momento. Lo dobbiamo fare – conclude il sindaco – per chi non c’è più, per chi sta affrontando la malattia, per il nostro futuro».