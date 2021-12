Pro loco Vibo Marina: «L’Asp ha dimenticato di nuovo il nostro poliambulatorio»

La Regione, su indicazioni delle Asp, ha trasmesso ad Agenas una pianificazione della medicina territoriale che prevede l’istituzione e/o il potenziamento di 57 case di comunità, 15 ospedali di comunità e 19 centrali operative territoriali per un totale di 91 strutture sanitarie grazie alle quali, secondo le intenzioni del governo regionale, sarà possibile razionalizzare il comparto della sanità nelle cinque provincie calabresi. La pianificazione predisposta dalla Regione potrà essere finanziata con i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Analizzando nei dettagli le proposte presentate, emerge che l’Asp di Vibo Valentia ha inserito le seguenti strutture territoriali: Mileto (poliambulatorio); Nicotera (struttura sanitaria); Soriano ( Casa della salute); Serra San Bruno (distretto sanitario); Filadelfia (poliambulatorio); Soriano (ospedale di comunità); Pizzo (centrale operativa territoriale). [Continua in basso]

Il piano predisposto dall’Azienda sanitaria vibonese ha suscitato le riserve della Pro loco di Vibo Marina, che non ha mancato di esprimere la propria delusione per il mancato inserimento di un poliambulatorio a Vibo Marina. «L’Asp di Vibo – si legge in una nota diramata dall’associazione di promozione sociale – lascia fuori da questi piani il poliambulatorio di Vibo Marina. Nel piano trasmesso dalla Regione Calabria all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari non si trova traccia di nuove costruzioni o di adeguamento di immobili già esistenti, in quanto l’Asp si dimentica di far inserire il promesso poliambulatorio».

Nell’invitare l’azienda sanitaria vibonese a prendere esempio dall’Asp di Cosenza, che ha colto l’occasione per proporre servizi nuovi in molti paesi di quella provincia, la Pro loco osserva ancora: «Ma di quale coerenza stiamo parlando? Mentre l’Asp propone ancora un tavolo di lavoro, sono evidenti i bisogni di salute non soddisfatti in loco per la mancanza di servizi sanitari di prossimità nella popolosa comunità marittimo-portuale di Vibo Marina, resi ancora più evidenti dalla fase emergenziale della pandemia Covid. C’è ancora tempo fino a marzo 2022 per la rimodulazione del piano facendo in modo che venga inserita, da parte dell’Asp, a pieno titolo, anche l’atteso e necessario poliambulatorio di Vibo Marina».



La presa di posizione della Pro loco si conclude anche con un’esortazione rivolta alla politica che, ad avviso dell’associazione, «deve ora muoversi e dare una mano a Vibo Marina perché abbia, come riconosciuto giusto anche dalla stessa Asp, un poliambulatorio moderno e funzionale».

