Covid, in Calabria 676 nuovi contagi e 7 morti: i dati del Vibonese

Nell'ultima giornata registrati 2 ricoveri in più in reparto e 6 in terapia intensiva. Ecco il bollettino della Regione

Sono 676 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 9.529 tamponi e con tasso di positività al 7,09%. Emerge dal bollettino della Regione che registra anche 7 morti (uno nel Vibonese) e 284 guarigioni. Sul fronte ricoveri: +2 in reparto, +6 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 187, Cosenza 139, Crotone 42, Reggio Calabria 239, Vibo Valentia 69. [Continua in basso]

La situazione provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 1099 (44 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1047 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12296 (12122 guariti, 174 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 3200 (89 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3098 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28884 (28183 guariti, 701 deceduti).

– Crotone: casi attivi 397 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 385 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9290 (9166 guariti, 124 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3695 (76 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3611 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33450 (33009 guariti, 441 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 817 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7629 (7516 guariti, 113 deceduti).