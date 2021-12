Covid, contagi stabili ma alti in Calabria: 691 positivi. L’andamento nel Vibonese

Rimangono stabili ma alti i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono 691 i nuovi positivi e 357 i guariti a fronte dei 9.267 tamponi effettuati. La novità rispetto a ieri sono i +25 accessi in ospedale in area medica. Questi i dati più rilevanti contenuti nel bollettino quotidiano della Regione, nel quale vengono riportati anche i 4 decessi, e il meno uno di ricoverati in terapia intensiva, che scendono così a 28. Questo il particolare dei nuovi positivi nelle province calabresi: 98 Catanzaro, 178 Cosenza, 222 Reggio Calabria, 95 Crotone, 96 Vibo Valentia, 2 altre Regioni o stati esteri. [Continua in basso]

In Calabria, nello specifico, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1583708 (+9.267). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 102965 (+691) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della regione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: [Continua in basso]

Catanzaro: 47 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1.061 in isolamento domiciliare; 12.203 guariti, 174 deceduti. [Continua in basso]

Cosenza: 90 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.209 in isolamento domiciliare; (28.249 guariti, 702 deceduti.

Crotone: 13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 464 in isolamento domiciliare; 9.181 guariti, 124 deceduti).

Reggio Calabria: 95 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3653 in isolamento domiciliare; 33.167 guariti, 444 deceduti.

Vibo Valentia: 10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 866 in isolamento domiciliare; 7.553 guariti, 113 deceduti.

L’ Asp di Catanzaro comunica un positivo fuori regione a domicilio. L’ Asp di Vibo Valentia comunica un positivo fuori regione in reparto.