Emergenza Covid, Tonno Callipo volley: positivi anche tre componenti dello staff

Non arrivano ancora buone notizie dalla Tonno Callipo Volley di Vibo Valentia. I tamponi molecolari eseguiti lo scorso 29 dicembre hanno rivelato altre positività. Questa volta si tratta di tre membri dello staff per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare. A dare un po’ di speranza in questi giorni complessi è il fatto che due dei cinque atleti risultati positivi al Covid-19 nelle scorse settimane si sono negativizzati. Intanto proseguono gli screening quotidiani per testare lo stato di salute del gruppo e per cercare di evitare che il cluster epidemico si espanda. La squadra ha ripreso ad allenarsi in palestra agli ordini di coach Baldovin in vista del prossimo impegno ufficiale in programma il 6 gennaio al PalaMaiata contro Modena.