Covid, oltre 400 bambini vaccinati nel primo open day dell’anno a Vibo

Oltre 400 le dosi di vaccino anti Covid somministrate nell’hub pediatrico di Vibo Valentia nel primo open day dell’anno, ossia domenica 2 gennaio. Lo rende noto il dottor Gianfranco Manfrida, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri, il quale plaude all’adesione «consapevolmente determinata e non obbligata» alla campagna di immunizzazione per i più piccoli da parte dei numerosi genitori. [Continua in basso]

Fondamentale anche la presenza dei pediatri e l’ambiente reso più accogliente, con caramelle e dolciumi distribuiti ai bambini in attesa della somministrazione. Bilancio positivo anche dal punto di vista sanitario, considerando che non si sono registrate reazioni avverse al vaccino da parte dei piccoli pazienti.

Invero, la grande affluenza ha provocato anche qualche disagio, ma, assicura Manfrida, si sta studiando per evitare simili disguidi alla prossima apertura. Le vaccinazioni pediatriche proseguiranno tutti i sabati e domeniche dalle ore 9 alle ore 19 nell’apposito centro vaccinale in via Salvo D’Acquisto n° 2 a Vibo Valentia.