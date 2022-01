Ritorno a scuola, a Pizzo tamponi rapidi per gli studenti

In vista del rientro in classe, il Comune di Pizzo rappresentato dalla triade commissariale Reppucci, Di Martino e Corvo, in sinergia con le autorità sanitarie e con le scuole, si è adoperato per l’effettuazione di tamponi antigenici degli studenti degli istituti napitini:

«Grazie alla disponibilità dell’Asp di Vibo, della Protezione civile, dei medici e del personale infermieristico sabato 8 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il centro vaccinale di contrada Sant’Antonio saranno eseguiti tamponi antigenici così venendo incontro anche alle aspettative di molti genitori».

Per il Nautico, precisano invece i commissari, si provvederà diversamente: «Si coglie l’occasione – concludono i commissari – per esprimere la gratitudine e la riconoscenza della comunità napitina, ai componenti della struttura vaccinale che con impegno e passione civile da aprile 2021 hanno effettuato oltre 25.000 operazioni di vaccinazione».