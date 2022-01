Cinque giorni di vaccinazioni senza prenotazione: ecco luoghi e orari nel Vibonese

Dal 5 al 9 gennaio in tutta la regione saranno operativi hub vaccinali aperti a minori e adulti per accelerare la campagna vaccinale in vista della riapertura delle scuole. Bambini protagonisti: ad attenderli ci sarà la magica vecchina

Dal oggi al 9 gennaio prossimo si svolgeranno speciali “Open Vax Day” dedicati agli adulti ma, in particolare, ai bambini. È quanto comunica la Protezione civile, alla luce della decisone della Regione dirimandare la riapertura delle scuole a lunedì 10 gennaio, proprio con l’intenzione di accelerare la campagna vaccinale dei minori nel fine settimana. Si potrà accedere, quindi, senza necessità di prenotazione in diversi hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio calabrese. «Essendo il periodo dell’Epifania – aggiunge la nota della Prociv – nei punti vaccinali potrebbe esserci la visita della Befana con la distribuzione di dolciumi per i piccoli». Insomma, un incentivo per bambini e genitori affinché approfittino di questa opportunità. Ecco orari e punti vaccinali nel Vibonese.

Provincia di Vibo Valentia

PIZZO

Centro Aggregazionale Giovanile

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

RICADI

Palazzetto dello sport

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a sabato 8 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

FILADELFIA

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

VIBO VALENTIA

Vibo Center

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

Open fascia over 12 giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 dalle ore 9 alle ore 19

Vibo marina

Open fascia over 12 venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

TROPEA

Palestra

Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 19

Open fascia 5-11 anni mercoledì 5 gennaio dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Open fascia over 12 da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Open fascia 5-11 anni venerdì 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

NICOTERA

Poliambulatorio

Open fascia over 12 sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Postazioni mobili

Vazzano: giovedì 6 gennaio dalle ore 15 alle ore 19

Mileto: giovedì 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 19

Briatico: sabato 8 gennaio dalle ore 15 alle ore 19