Covid, in Calabria 1.469 contagi e salgono i ricoveri: i dati nel Vibonese

Sono 1.469 i nuovi casi positivi al Covid , a fronte di 10.602 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 13,86%. Emerge dal bollettino regionale, che registra anche anche 2 morti (uno a Reggio Calabria e uno a Vibo) e 121 persone guarite. Aumentano ancora i ricoveri: +17 nei reparti ordinari e +2 in terapia intensiva. [Continua in basso]

I contagi di oggi

Per provincia i nuovi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +65, Cosenza +357, Crotone +134, Reggio Calabria +662, Vibo Valentia +244 (di cui 92 relativi a ieri), altra regione +7.

I casi per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 3.406 (78 in reparto, 12 in terapia intensiva, 3.316 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.103 (12.926 guariti, 177 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5.758 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.642 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.554 (28.811 guariti, 743 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1259 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9914 (9783 guariti, 131 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 9270 (153 in reparto, 11 in terapia intensiva, 9106 in isolamento domiciliare); casi chiusi 36.064 (35.589 guariti, 475 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 4698 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.688 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.307 (8.185 guariti, 122 deceduti).