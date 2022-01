Covid, in Calabria ancora tanti contagi e 28 ricoveri in più. I dati del Vibonese

Sono 2.189 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 14.004 tamponi effettuati e con un tasso di positività pari al 15.63%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione, nel quale vengono riportarti anche 2 decessi (nel Cosentino) e 1.079 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+28) e in terapia intensiva (+4). [Continua in basso]

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +205 Catanzaro, +428 Cosenza, +152 Crotone, +995 Reggio Calabria, +403 Vibo Valentia e 6 altra regione.

I dati per ogni provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4001 (83 in reparto, 15 in terapia intensiva, 3903 in isolamento domiciliare); 13245 guariti, 180 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 7185 (126 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7051 in isolamento domiciliare); 29011 guariti, 749 deceduti.

– Crotone: casi attivi 1415 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1389 in isolamento domiciliare); 10286 guariti, 133 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 10761 (163 in reparto, 14 in terapia intensiva, 10584 in isolamento domiciliare); 37404 guariti, 481 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 6008 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5998 in isolamento domiciliare); 8396 guariti, 125 deceduti.



L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 5 nuovi casi a domicilio e un ricoverato in terapia intensiva.