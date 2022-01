Covid, contagi in rialzo e due nuove vittime nel Vibonese: il bollettino regionale

Lieve aumento dei contagi in Calabria e anche nel Vibonese. Sono 2.288 i casi Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in tutta la regione, +552 in provincia di Vibo (ieri erano 403). 9 i decessi: 2 a Vibo, 6 a Cosenza e 1 a Crotone. I nuovi positivi sono emersi a fronte di 13.581 tamponi. I guariti sono 1.050 e il tasso di positività al 16.85%. Gli ultimi contagi a Catanzaro +208, Cosenza +452, Crotone +91, Reggio Calabria +979, Vibo +552, Altra regione +6. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1806078 (+13.581). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 133377 (+2.288) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: