Vaccinazione anti-Covid agli allergici: l’Asp richiede specifica certificazione

«Al fine di evitare inutili assembramenti, si ribadisce che la vaccinazione in modalità protetta si effettuerà presso le sedi preposte esclusivamente dietro presentazione, da parte dei soggetti interessati, di certificazione medica attestante lo stato di “grave allergico”. Pertanto, gli utenti privi di tale documentazione saranno rinviati agli Hub vaccinali per la somministrazione del vaccino in modalità ordinaria». È quanto precisa una nota diffusa dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, la quale spiega, inoltre, che, «in accordo con le normative sanitarie vigenti, ai pazienti allergici sarà somministrato indifferentemente il vaccino disponibile, vale a dire Moderna o Pfizer».



Sede giorni e orari: Palavalentia di Vibo Valentia ogni martedì dalle ore 9 alle ore 13. Palazzetto Serra San Bruno ogni venerdì dalle ore 15 alle ore 19.