Vibo, donata una stampante al reparto di Malattie infettive

Un reparto ormai da quasi due anni in prima linea contro il Covid, una lotta da portare avanti spesso destreggiandosi anche tra attrezzature mal funzionanti. Da qui l’idea del Comune di Nicotera di donare una stampante con fax al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.



«Quella che c’era in dotazione non funzionava più molto bene da tempo – spiega il sindaco del comune costiero, Giuseppe Marasco, che è anche infermiere dello stesso reparto -. È uno strumento fondamentale, dato che usiamo molto anche il fax. Ho quindi colto la palla al balzo per fare un dono come amministrazione comunale a un reparto che in questi lunghi mesi ha accolto e curato anche diversi pazienti provenienti da Nicotera. Una piccola spesa per noi, ma un grande gesto di riconoscenza nei confronti di una struttura che sta dando il massimo». La consegna in reparto questa mattina da parte del neo vicesindaco Marco Vecchio.