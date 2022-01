Vaccini nelle scuole, vax days per i più piccoli anche a Vibo Marina e Mongiana

Proseguono anche in questo fine settimana gli Open Vax School Days, iniziativa voluta dalla Regione Calabria per incentivare le vaccinazioni tra i più piccoli. In questi giorni, infatti, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in alcuni istituti scolastici presenti nelle cinque province calabresi, potranno essere vaccinati senza necessità di prenotazione tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Basterà presentarsi muniti di carta d’identità e tessera sanitaria e accompagnati da almeno un genitore. L’iniziativa è realizzata grazie alla preziosa collaborazione fornita da Ufficio scolastico regionale, Aziende sanitarie provinciali, Protezione civile, Esercito e Associazioni di volontariato.



Ecco le scuole interessate nel Vibonese:

– Convitto “Filangieri” Vibo Valentia (il 13 e 14 gennaio)

– Istituto comprensivo “Vespucci” Vibo Marina (il 15 e 16 gennaio)

– Istituto comprensivo Fabrizia, plesso di Mongiana (il 13, 14 e 15 gennaio)



Le vaccinazioni non sono limitate ai soli alunni iscritti, ma a tutti i bambini del circondario.