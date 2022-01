Covid, nuova impennata di contagi in Calabria: 3.653 casi e 8 morti. I dati nel Vibonese

Nella provincia di Vibo sono 273 i nuovi positivi per un totale di 6940 casi attivi. Nelle ultime 24 ore registrati 11 nuovi ricoveri allo Jazzolino

Sono 3.653 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 12.383 tamponi effettuati. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del dipartimento prevenzione della Regione nel quale vengono riportarti anche 8 decessi: 1 della provincia di Catanzaro, 1 di Crotone, 3 di Cosenza e 3 di Reggio Calabria. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1832456. Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono 140237

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi casi sono così distribuiti: +1193 Catanzaro, +623 Cosenza, +121 Crotone, +1436 Reggio Calabria, +273 Vibo Valentia e +7 da altra regione o stato estero.

Il bollettino

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5013 (75 in reparto, 13 in terapia intensiva, 4925 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14034 (13852 guariti, 182 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 8529 (128 in reparto, 6 in terapia intensiva, 8395 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30062 (29302 guariti, 760 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2400 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10747 (10612 guariti, 135 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11561 (169 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40475 (39982 guariti, 493 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6940 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8750 (8622 guariti, 128 deceduti).

Le comunicazioni delle Asp

L’Asp di Catanzaro comunica: «Oggi i positivi 1193 positivi, di questi 167 positivi molecolari nuovi e 1026 antigenici positivi non conteggiati nei giorni precedenti (gli antigenici positivi nel periodo dal 2 a 6 gennaio sono stati 467)».

L’Asp di Cosenza comunica: «Nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio».

L’Asp di Crotone comunica: «Rispetto al totale di 123 casi registrati in data odierna, 95 si riferiscono a test antigenici dei quali 76 si riferiscono alla settimana 2-6 gennaio. Inoltre, si precisa che l’incremento del totale dei casi confermati è pari a 121 poiché da una verifica dei dati è emersa la presenza di 2 casi duplicati nel database. Nel setting fuori regione risultano 3 nuovi casi a domicilio».