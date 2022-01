A Vibo la sfida contro il covid parte dai più piccoli: da inizio anno quasi 2mila vaccinazioni -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Rossella Galati

Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale tra i più piccoli in Calabria. Mentre i contagi da Covid 19 continuano a salire un chiaro segnale di speranza arriva dalla riposta delle famiglie agli open vax day pediatrici che puntano all’immunizzazione della popolazione giovanile. E anche a Vibo Valentia, che secondo gli ultimi dati risulta la provincia con il maggior numero di vaccini pediatrici, medici, infermieri e volontari, scendono in campo per contribuire ad una battaglia che deve essere vinta a tutti i costi. E così gli specialisti della Fimp, federazione italiana medici pediatri, in collaborazione con l’Asp di Vibo, già dal primo fine settimana di gennaio, stanno mettendo la loro professionalità a servizio della comunità.

La vaccinazione pediatrica nel Vibonese

«Noi abbiamo iniziato il 2 gennaio, i dati ufficiali fino a ieri sera erano di 1965 vaccinazioni – evidenzia il pediatra della Fimp, Gianfranco Manfrida -. Questa mattina abbiamo già somministrato un centinaio di dosi quindi abbiamo abbondantemente superato le 2000 dosi vaccinali. Sono vaccinazioni consapevoli, non dettate da obblighi o altro e questo ci inorgoglisce perchè evidentemente la comunicazione che tutti i pediatri hanno speso nei confronti delle famiglie e dei loro assistiti ha dato dei frutti importanti».

«L’Asp vibonese, con la quale abbiamo continui contatti, ha messo a disposizione questo hub vaccinale, già sede di un asilo, che è esclusivamente pediatrico, quindi non solo fino agli 11 anni ma anche oltre e la somministrazione dei vaccini avviene a cura dei pediatri della Fimp di Vibo – aggiunge Manfrida -. Abbiamo istituito dei turni vaccinali per garantire la presenza del pediatra e il successo di questa iniziativa è stato anche frutto di una corretta informazione».

Vaccini, appello alle famiglie

L’invito dunque è ancora una volta rivolto alle famiglie: «Noi saremo presenti tutti i fine settima dalle 9.00 alle 19.00 in via Salvo d’Acquisto, con orario continuato e il pomeriggio di martedì dalle 14.00 alle 19.00. Quello che diciamo sempre a tutti i genitori è di rivolgersi per qualunque informazione al proprio pediatra di famiglia».

Intanto si registra un’ottima risposta da parte dei piccoli: «I bambini, quando sono accompagnati bene alla vaccinazione e anche informati, reagiscono bene. Tra tutte le dosi somministrate non abbiamo avuto alcun effetto collaterale se non solamente qualche crisi di panico o malessere molto transitorio legato soprattutto all’ansia o alla paura però i bimbi vengono rassicurati e addolciti con caramelle e cioccolatini che ci forniscono alcune aziende in maniera del tutto gratuita insieme ad altre che ci hanno aiutato ad allestire questo hub vaccinale e contiamo d fare ancora di più». «Stiamo aspettando il turno per vaccinare il nostro bimbo – dice la mamma di un bambino di 7 anni -, siamo alla seconda dose, fino ad ora ha reagito bene. Noi siamo contenti e lui non aspettava altro». «Io non ho avuto paura di fare il vaccino – dice ai nostri microfoni il piccolo Marco subito dopo aver ricevuto la sua dose – sono contento di averlo fatto e invito tutti i miei amichetti a proteggersi dal covid».