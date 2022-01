Tropea, vaccini anti-Covid: in arrivo una giornata dedicata a bambini e adolescenti

«Tra sabato 15 e domenica 16 gennaio sono state inoculate complessivamente 362 dosi di vaccino tra prime (94) somministrazioni e richiami (36 seconde dosi, 242 dosi booster). Il prossimo appuntamento è per domenica 23 gennaio, dalle ore 8 alle ore 19, presso la palestra comunale. Eventuali variazioni al calendario e/o al sito, verranno immediatamente comunicati». È quanto comunica l’amministrazione comunale di Tropea.



«Quasi certamente – proseguono dal Comune – in settimana si darà corso ad una giornata dedicata esclusivamente a bambini ed adolescenti. Non abbassiamo la guardia! Gli importanti risultati raggiunti potrebbero essere gravemente compromessi. Quanto allo stato attuale dei contagi, l’amministrazione non è in grado di fornire numeri attendibili non avendo ricevuto dati ufficiali. Per come evidente e noto, il numero dei positivi è alto ma la situazione sembra stabilizzarsi per non dire in fase di divisa regressione. Comunque sia, la situazione non desta particolare allarme essendo la risposta del vaccino al Covid-19 oltremodo efficace ed essendo – conclude l’amministrazione cittadina – la stragrande maggioranza della popolazione residente vaccinata con seconda o terza dose».