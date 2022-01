Emergenza Covid-19, a Mileto ancora un’altra vittima della pandemia

Ennesima morte per Covid a Mileto. Sono passati solo pochi giorni dalla notizia che a causa del coronavirus è venuto a mancare un 46enne di Paravati. Oggi, la cittadina normanna si ritrova costretta a piangere un altro abitante della popolosa frazione che non è riuscito a vincere la cruenta battaglia contro il Covid-19. In questo caso si tratta di un pensionato prossimo ai 70 anni, da circa un mese ricoverato, a causa delle condizioni critiche dovute alla pandemia, presso l’ospedale di Catanzaro. La morte dell’ennesima vittima per Covid si è registrata nella serata di ieri.



A questo punto, dall’inizio della pandemia, sul territorio comunale di Mileto non bastano le dita di entrambe le mani per contare le morti provocate dal virus. Per la maggior parte si tratta di persone non ancora vaccinate. Nella cittadina normanna e nelle rispettive frazioni di Paravati, San Giovanni e Comparni le persone attualmente alle prese con il coronavirus superano in totale le 100 unità. Tra queste, i sette alunni risultati positivi allo screening di domenica mattina predisposto dal Comune in vista della riapertura in presenza delle scuole.