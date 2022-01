Covid: a Zungri crescono i casi, fissato uno screening prima del rientro a scuola

Dopo due settimane di Dad, nel comune di Zungri ci si prepara ad un rientro in sicurezza nelle aule scolastiche. Le attività didattiche in presenza, infatti, riprenderanno lunedì 24 gennaio e in vista di quella data l’amministrazione comunale ha predisposto uno screening gratuito rivolto agli alunni e a tutto il personale docente e Ata che presta servizio nelle scuole di Zungri. [Continua in basso]

Lo screening verrà effettuato sabato mattina, dalle 9 alle 12, in modalità drive-in presso la sede della Protezione civile (con percorso a salire su via Mattia Preti). In campo, ad eseguire i tamponi rapidi, ci sarà il personale dell’Asp di Vibo. L’amministrazione informa che i ragazzi dovranno presentarsi accompagnati dai genitori e muniti di tessera sanitaria per il rilascio del relativo certificato di negatività.

Intanto nel piccolo comune guidato dal sindaco Francesco Galati, la crescita dei contagi non si arresta: con 8 nuovi casi e 5 guarigioni rispetto all’ultimo aggiornamento, ad oggi i positivi sono 77.