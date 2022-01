Vax day Calabria, vaccini senza prenotazione: ecco hub e orari nel Vibonese

Nuovo “Open Vax Weekend” in Calabria, dal 21 al 23 gennaio. Si potrà accedere alle somministrazioni senza prenotazione in diversi punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale. Lo fa sapere la Protezione civile della Calabria, che opera in collaborazione con le Azienda sanitarie e ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio scolastico regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi. Proseguono anche le vaccinazioni negli istituti scolastastici per i più piccoli. QUI il link per scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione. Di seguito l’elenco dei punti vaccinali con i relativi orari d’apertura. [Continua in basso]

Hub nella provincia di Vibo Valentia

FILADELFIA

Palabarone



Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19. [Continua in basso]

NICOTERA

Poliambulatorio [Continua in basso]

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

TROPEA

Open fascia 5-11 anni, sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

Open fascia dai 12 anni in su, domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

VIBO

-Vibo Center

Open fascia dai 12 anni in su, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

-Punto vaccinale pediatrico via Palmiro Togliatti n.2 (alle spalle concessionaria Peugeot)

Open 5-11 anni, sabato 22 e domenica 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 19.

Postazioni mobili

Zambrone: sabato 22 gennaio dalle ore 15 alle ore 19.

VAX SCHOOL DAYS

Venerdì 21 gennaio

IIS “L. Einaudi” (Serra San Bruno) dalle ore 9.00 alle ore 13.30

-I.C. (Rombiolo) dalle ore 14.30 alle ore 16.30