Covid, vaccini per bambini nelle scuole: ci sono anche 6 istituti vibonesi

Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni anti Covid-19 all’interno degli istituti scolastici promosse dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dalla vice presidente con delega all’Istruzione, Giusi Princi. Ci sono anche sei scuole vibonesi tra quelle in cui sarà possibile portare i propri bambini per la somministrazione del siero. Potranno presentarsi non solo gli alunni di quelle specifiche scuole, ma anche tutti quelli del circondario. Di seguito l’elenco degli istituti coinvolti dal 24 al 30 gennaio. [Continua in basso]

Provincia di Vibo

Convitto Nazionale “Filangieri” di Vibo Valentia

Lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Giovedì 27 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13.30

Giovedì 27 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17.30

Venerdì 28 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13.30

Venerdì 28 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Domenica 30 gennaio, dalle ore 9 alle ore 19

Provincia Catanzaro

Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro

Lunedì 24 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Venerdì 28 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato 29 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Provincia Cosenza

Paterno Calabro – sede del Comune – con il coinvolgimento di tutte le scuole delle zone limitrofe

Martedì 25 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, fascia 5-11 anni

Lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, fascia 5-11 anni

Mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 18

Giovedì 27 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 18

Provincia di Crotone

I.C. “M.G. Cutuli” di Crotone

Lunedì 24 gennaio dalle ore 15

Martedì 25 gennaio dalle ore 15

Mercoledì 26 gennaio dalle ore 15

Giovedì 27 gennaio dalle ore 15

Venerdì 28 gennaio dalle ore 15

Provincia di Reggio