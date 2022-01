Covid Calabria, 12 morti e casi in calo (ma con pochi tamponi): i dati del Vibonese

Sono 776 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria: un calo drastico, sembrerebbe, non fosse che è parecchio basso anche il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore rispetto agli altri giorni – solo 5.422. Il tasso di positività oggi è pari al 14,31%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 12 morti e 1.276 guarigioni. Calano i ricoveri in area medica (-4), stabile la situazione nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I nuovi casi positivi

I nuovi contagi sono così divisi: 90 a Catanzaro, 39 a Cosenza, 149 a Crotone, 448 a Reggio Calabria, 50 a Vibo Valentia.

I morti riguardano 5 Cosenza, 3 Crotone, 3 Reggio e 1 Vibo.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.289 (86 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.193 in isolamento domiciliare); 15.094 guariti, 192 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 10.045 (128 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.908 in isolamento domiciliare); 30.533 guariti, 791 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.074 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3046 in isolamento domiciliare); 11.508 guariti, 147 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 12.817 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.633 in isolamento domiciliare); 49.058 guariti, 527 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 8.879 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.859 in isolamento domiciliare); 9.430 guariti, 134 deceduti.