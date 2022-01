Covid, contagi tra gli studenti: a Capistrano scuole chiuse per una settimana

Scuole chiuse per una settimana a Capistrano a causa del Covid. Lo ha deciso il sindaco, Marco Martino, che con un’ordinanza ha disposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Il provvedimento è valido fino alla data del 30 gennaio. All’origine dello stesso, l’aumento dei contagi a Capistrano e in particolare uno screening effettuato nella giornata di ieri. Dai tamponi antigenici eseguiti sugli studenti, infatti, sono emersi numerosi casi positivi. Da qui la decisione di sospendere la didattica in presenza per contenere il più possibile la diffusione del contagio.



