Ospedale di Vibo, a Ortopedia manca sempre il primario: l’Asp ci riprova con un nuovo bando

A inizio anno un nuovo concorso per colmare quella che ormai è stata definita dai vertici di Palazzo ex Inam «la grave carenza di personale». Lo ha scritto, infatti, in modo netto e chiaro l’oramai ex commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Maria Bernardi nella delibera che ha autorizzato l’indizione di un altro bando pubblico per assumere sei medici specializzati in ortopedia e traumatologia. Sanitari da mettere in servizio nell’omonima Unità operativa dell’ospedale civile “Jazzolino”. Il concorso bandito dall’Asp, per soli titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei sanitari che avranno superato le prove. [Continua in basso]

Reparto a rischio chiusura

Nell’Unità di Ortopedia, a causa proprio della carenza di medici, – questo il grido d’allarme lanciato dall’ex massimo responsabile della sanità vibonese – sta diventando «impossibile garantire l’erogazione dei servizi essenziali» e, fatto ancora più grave, si rischia «una possibile chiusura del reparto». E per evitare che tutto ciò possa trasformarsi in drammatica realtà, dopo il bando per “arruolare” sei medici specializzati in ortopedia e traumatologia, l’Azienda sanitaria provinciale ci riprova e pubblica un altro Avviso per un posto da primario ortopedico, ora direttore di struttura complessa.

La pubblicazione del bando e l’annullanento del precedente

È, infatti, del fine settimana uno degli ultimi atti firmati da Maria Bernardi: ossia la delibera per dare il via libera alla pubblicazione dell’Avviso per «l’affidamento di incarico di cinque anni di un posto da direttore della struttura complessa di Ortopedia del presidio ospedaliero del capoluogo». La copertura dell’incarico di direttore della struttura complessa di Ortopedia era stata autorizzata nel 2020 con l’approvazione del Piano del fabbisogno del personale. Soltanto che l’anno successivo, poi, la direzione aziendale ha comunicato l’annullamento dell’iter concorsuale riguardante la copertura del suddetto posto, precedentemente espletato, disponendo l’indizione di un nuovo Avviso pubblico. A novembre sempre dello stesso anno, inoltre, l’annullamento del concorso è stato anche notificato alla terna degli idonei. [Continua in basso]

«Alla luce di tutto ciò – si legge adesso nella delibera firmata da Maria Bernardi che fa sua la proposta del direttore ad interim della Gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione Gianfranco Ielo – si ritiene necessario procedere all’indizione e approvazione di un nuovo avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale per un posto da direttore della struttura complessa di ortopedia». La commissione giudicatrice del concorso sarà composta dal direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute.

