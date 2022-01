Postazione 118 a Nicotera, comitato intercomunale sollecita Occhiuto: «Basta ambulanze in ritardo»

Una postazione stabile di 118. È la sintesi della richiesta del Comitato intercomunale pro 118 Nicotera rappresentato dal coordinatore Enzo Comerci inoltrata al presidente della Regione nonchè commissario per la sanità, Roberto Occhiuto.

La postazione 118 a Nicotera

Al centro dell’appello «la grave situazione sanitaria del Sud vibonese ed in modo particolare sul Servizio di emergenza/urgenza 118. In questo Territorio, che comprende i Comuni di Joppolo, Nicotera, Limbadi, Rombiolo, San Calogero – con una popolazione stabile di oltre 20mila persone che nel periodo estivo si raddoppia, parlare di Servizio di emergenza è improprio in quanto – si fa presente – per diversi motivi (orografia del territorio, strade malandate, cattiva organizzazione, distanza media di 30 chilometri degli ospedali di Vibo e Tropea) il mezzo di soccorso non arriva mai prima di 40, 50 minuti ma non sono rari, tutt’altro, le volte che il mezzo si presenta dopo un’ora dalla chiamata con grave conseguenze per i malcapitati».

La petizione e la richiesta ad Occhiuto

Da questa situazione «in passato, non molto remoto, dopo l’ennesimo grave ritardo d’intervento, è nato un Comitato spontaneo intercomunale Pro 118 il quale – si evidenzia – ha promosso diverse iniziative tra i quali una petizione popolare per l’istituzione, presso la struttura ospedaliera di Nicotera, di una postazione stabile di 118 ed in pochi giorni è stata sottoscritta da quasi 3000 cittadini. Petizione che è stata consegnata: al direttore dell’Asp di Vibo, al prefetto della Provincia, il quale in una apposita riunione – aveva ammonito i vertici dell’Asp, presenti all’incontro, a dare soluzione alla problematica evidenziata disponendo, con effetto immediato una postazione di 118 presso la città di Nicotera e ribadendolo conseguentemente per iscritto; al presidente della Regione, consegnata in data 19 marzo 2015, il quale nell’incontro programmato aveva dichiarato: “Condividiamo le ragioni che hanno spinto tanti cittadini a richiedere ciò che rappresenta una giusta tutela del proprio diritto alla salute” ed aveva chiesto al dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute Bruno Zito, presente all’incontro, di contattare il direttore dell’Asp di Vibo Valentia al fine di attivare le procedure necessarie all’istituzione del servizio. Il Presidente però aveva fatto i conti senza l’oste, il commissario ad acta, il quale sapeva solo dire al massimo ni».

Superata l’impasse commissariamento, il comitato sollecita quindi l’intervento di Occhiuto per dotare la cittadina di una postazione 118 fissa.