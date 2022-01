Vax days Calabria, punti vaccinali sempre accessibili senza prenotazione

Non più solo il weekend ma tutta la settimana “Open Vax Days”. Da oggi, 26 gennaio, sarà possibile, tutti i giorni, accedere senza necessità di prenotazione ai punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale. Lo fa sapere la Protezione civile della Calabria, che opera in collaborazione con le Azienda sanitarie e ospedaliere, il personale medico, infermieristico e amministrativo, i volontari, l’Ufficio scolastico regionale, i dirigenti e il personale scolastico e i sindaci dei Comuni calabresi.



I prenotati avranno senpre priorità. Per quanto riguarda i centri dedicati alla vaccinazione della fascia 5-11 anni, saranno anch’essi open nei giorni di apertura, tranne alcune eccezioni dettate dalla necessità di un’efficiente organizzazione. Proseguono inoltre anche le vaccinazioni negli istituti scolastici per i più piccoli. QUI il link per scaricare la modulistica necessaria per la vaccinazione, e tutti i dettagli dei punti, con i relativi orari, potranno essere consultati sul sito rcovid19.it