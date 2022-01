Giuliano all’Asp di Vibo, il benvenuto della Conferenza dei sindaci

Dopo il decreto del governatore Occhiuto che pone alla guida dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano, arriva il benvenuto al nuovo commissario straordinario da parte dell’assemblea dei sindaci. A formularlo è la presidente, nonché primo cittadino di Vibo Valentia, Maria Limardo. [Continua in basso]

«Anche a nome degli altri sindaci della provincia esprimo le più vive congratulazioni al dottore Pino Giuliano per la nomina a Commissario dell’Asp augurando buon lavoro nel segno di una reciproca collaborazione con il Comune di Vibo Valentia e di tutti i Comuni della provincia. Con la sua figura l’Asp assume una guida capace e senza dubbio pienamente motivata per l’assolvimento dei gravosi compiti che l’Asp dovrà affrontare nei prossimi mesi».

Limardo passa poi a ringraziare Maria Bernardi, commissario uscente, «per l’ottimo lavoro» svolto nell’ultimo anno. «La scelta di Giuliano come commissario – conclude – non può che farmi piacere perché grazie alla precedenza esperienza è già a conoscenza delle problematiche di questo territorio e pertanto il suo ritorno non necessità di una fase di studio delle stesse».

