Covid, ancora alti i contagi e tanti guariti in Calabria: a Vibo c’è una nuova vittima

Arriva a 137 il numero dei decessi in provincia da inizio pandemia. In tutta la regione sono 10 nelle ultime 24 ore. Ecco tutti i dati del bollettino

Sono 1569 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte 10.475 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 14,98%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 10 decessi e 2.291 guarigioni. Buone notizie sul fronte dei ricoveri: sono 19 in meno nei reparti ordinari e uno in meno in terapia intensiva. [Continua in basso]

Covid Calabria, i nuovi casi

I contagi di oggi sono così divisi: 267 a Catanzaro, 174 a Cosenza, 218 a Crotone, 647 a Reggio Calabria, 260 a Vibo Valentia e 3 da fuori regione.

I morti riguardano 3 Cosenza, 2 Crotone, 4 Reggio e 1 Vibo.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.413 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare); 15.761 (15.569 guariti, 192 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 9.967 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare); 30.907 guariti, 797 deceduti.

– Crotone: casi attivi 2.972 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.951 in isolamento domiciliare); 11.969 guariti, 153 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 11.368 (155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare); 51.459 guariti, 537 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 9.421 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.403 in isolamento domiciliare); 9.479 guariti, 137 deceduti.

L’Asp di Cosenza comunica 177 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.