Covid, in Calabria 1195 nuovi casi e 15 morti: i dati nel Vibonese

Sono 1195 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 6.847 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari al 17.45%. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano anche 15 morti e 1.752 guariti. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Per quanto riguarda i ricoveri: sono +4 nei reparti ordinari, mentre calano quelli in terapia intensiva (-7). [Continua in basso]

Covid Calabria, i nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +182 Catanzaro, +13 Cosenza, +255 Crotone, +481 Reggio Calabria e +264 Vibo Valentia.

I morti sono relativo 10 a Reggio, 2 a Cosenza, 2 a Catanzaro, 1 a Crotone.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.731 (77 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.646 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.675 (16.477 guariti, 198 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.357 (146 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.206 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.929 (31.120 guariti, 809 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.474 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.802 (13.644 guariti, 158 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.668 (142 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.516 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.588 (55.017 guariti, 571 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 10.270 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.255 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.919 (9.778 guariti, 141 deceduti).

