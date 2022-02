Vibo, al via la prova scritta indetta dall’Asp per 7 posti da fisioterapista

Entra nel vivo il concorso indetto dall’Asp di Vibo Valentia per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista. La prova scritta, per i 353 aspiranti, è fissata per il 18 febbraio alle 9.30 presso il Palavalentia sito lungo viale della Pace.

Per essere ammessi, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, certificato verde o in alternativa esito di un test rapido effettuato nelle 24 ore antecedente la data di svolgimento della prova, o molecolare (effettuato nelle 48 ore prima). Servirà anche l’autodichiarazione Covid che verrà pubblicata insieme al Piano operativo.

La mancata presentazione nel giorno della convocazione, dovuta a causa di forza maggiore – si specifica in un avviso dell’Asp – espressa rinuncia e non consentita la prosecuzione delle successive prove. L’esito della prova verrà pubblicato sul sito dell’Asp, sezione Amministrazione trasparente-Bandi con concorso. Alle prove successive potranno accedere i candidati che abbiano superato la prova scritta.