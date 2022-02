Covid, nel Vibonese più di mille casi ogni centomila abitanti: è il numero più alto in Calabria

In Calabria, nella settimana 26 gennaio-1 febbraio, è stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.156) con una diminuzione dei nuovi casi (-13,7%) rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. A livello regionale, la provincia di Vibo Valentia resta prima per numero di nuovi casi per 100.000 abitanti: nell’ultima settimana sono stati 1.107. Segue Crotone con 893 e poi Reggio di Calabria 808, Catanzaro 531, Cosenza 130. [Continua in basso]

La situazione in Calabria

In Calabria risultano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (37,7%) e in terapia intensiva (11,4%) occupati da pazienti Covid-19. Dal monitoraggio Gimbe risulta inoltre che la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 76,2% (media Italia 80,9%) a cui aggiungere un ulteriore 5,1% (media Italia 3,9%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 79% (media Italia 79,6%). Tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni, hanno completato il ciclo vaccinale il 13,6% (media Italia 14,5%), a cui aggiungere un ulteriore 25,9% (media Italia 18,2%) solo con prima dose.

Nel Vibonese diverse scuole chiuse

Attualmente nel Vibonese sono 10.864 i casi attivi. E tanti riguardano da vicino il mondo della scuola, tant’è che sono diversi i sindaci che hanno deciso di sospendere le lezioni in presenza. È il caso di Filandari, dove tutte le scuole resteranno chiuse fino a giovedì 10. A Limbadi, invece, sino a martedì 8. Istituti chiusi e studenti in Dad anche a Nicotera, da oggi fino a sabato 5: «Dopo valuteremo con i dirigenti scolastici se continuare su questa linea, in base alla situazione contagi», ha spiegato il sindaco. A Filadelfia scuole chiuse solo nella giornata di oggi per procedere alla sanificazione dei locali. A Zungri scuolabus sospeso fino all’11 febbraio, per limitare il più possibile i contatti; mentre a Filogaso è sospesa la mensa «fino a data da destinarsi».