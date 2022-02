Emergenza Covid, tutte le scuole chiuse a Fabrizia e San Nicola da Crissa

Nel comune guidato da Fazio i plessi resteranno chiusi fino a venerdì 18, in quello amministrato da Condello solo per oggi per poter sanificare i locali

Scuole chiuse a San Nicola da Crissa per effettuare le operazioni di sanificazione. Tutti i plessi scolastici del comune (infanzia, primaria e secondaria di I grado) resteranno chiusi per la giornata di oggi, 15 febbraio. Lo ha deciso il sindaco, Giuseppe Condello, con propria ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario in seguito allo screening effettuato ieri, durante il quale sono stati rilevati diversi casi positivi tra alunni e docenti. I tamponi sono stati eseguiti in via preventiva. sulla popolazione scolastica di specifiche classi, già interessate da contagi. [Continua in basso]

Anche a Fabrizia scuole chiuse: con un’ordinanza il sindaco Francesco Fazio ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a venerdì 18 febbraio. Il provvedimento vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado. «Il Comune di Fabrizia – si spiega nell’ordinanza – è interessato da contagi da Covid‐19 su tutto il territorio comunale ed anche tra giovani in età scolare tra cui la scuola dell’infanzia con circa 22 casi, alunni della scuola elementare e della scuola media al quale si rende difficile il tracciamento». Una situazione che «impone l’adozione delle misure precauzionali volte alla massima prudenza al fine di impedire l’ulteriore diffusione del contagio».

LEGGI ANCHE: Covid, a San Calogero prorogata la chiusura delle scuole e dell’asilo