Covid, in Calabria 1.908 nuovi casi e 5 morti: contagi in lieve aumento nel Vibonese

Contagi in lieve calo in Calabria ma non nella provincia di Vibo dove oggi si registra un aumento dei positivi al Covid. Più nel dettaglio oggi la Regione riferisce 1908 casi (ieri erano 2381), a Vibo Valentia 507 (ieri erano stati 439). 5 i decessi a livello regionale, di cui 3 a Cosenza, 1 Crotone e 1 Reggio Calabria. Tasso di positività al 13,16% e 1.508 guariti. I positivi sono così distribuiti: Catanzaro +168, Cosenza +121, Crotone +239, Reggio Calabria +873, Vibo Valentia +507. +8 i ricoveri nei reparti ordinari Covid.



In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.172.176 (+14.495). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 197.368 (+1.908) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:



– Catanzaro: casi attivi 6.348 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.638 (20.421 guariti, 217 deceduti).



– Cosenza: casi attivi 11.254 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11.114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.096 (32.237 guariti, 859 deceduti).



– Crotone: casi attivi 2.854 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.016 (16.843 guariti, 173 deceduti).



– Reggio Calabria: casi attivi 13.392 (103 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67.047 (66.438 guariti, 609 deceduti).



– Vibo Valentia: casi attivi 13.131 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.819 (10.670 guariti, 149 deceduti).